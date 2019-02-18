Мэрия Томска не согласовала пикет памяти Бориса Немцова

Мэрия Томска отказалась согласовать проведение пикета памяти Бориса Немцова 27 февраля. В администрации заявили, что указанные время и место будут заняты "другим мероприятием в поддержку курса президента России".

Томские активисты планировали в среду, 27 февраля, провести в сквере памяти жертв политических репрессий пикет памяти Бориса Немцова. Соответствующее уведомление они подали в мэрию больше, чем за 2 недели до даты – 12 февраля.

Согласно официальному ответу мэрии, в указанное активистами время в сквере памяти жертв политических репрессий проведут "другое мероприятие", организованное "с целью изменения Конституции РФ и поддержки национального курса президента РФ".​ Активистам предложили провести пикет в другом месте. Организаторы акции решили не проводить пикет 27 февраля, а возложить цветы к камню Скорби, пишет "ТВ2".

В 2018 году томским активистам отказали в пикете памяти Немцова, однако акция состоялась, но "в форме встречи граждан". В 2016 году мэрия мотивировала отказ эпидемией гриппа.

Один из лидеров российской оппозиции Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. Близкие и родные Немцова подозревают в его организации ближайшее окружение президента России Владимира Путина и главы Чечни Рамзана Кадырова.

Начиная с 2016 года в конце февраля "Марш памяти Бориса Немцова" традиционно проходит в Москве и других российских городах. В последнее время организаторы акций сталкиваются с проблемами при их согласовании с властями. В этом году в Санкт-Петербурге, Кирове и Владивостоке местные власти запретили марш, а в Москве согласовали, предложив сократить маршрут.