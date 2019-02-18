Для регионов вводят "политические KPI": будут замерять рейтинги Путина

Кремль ввел единую для администрации президента России и российских регионов систему ключевых показателей деятельности, в центре которой – показатели уровня доверии к власти и результат на выборах. Об этом сообщает в понедельник РБК.

О новой системе так называемых KPI (Key Performance Indicators – ключевые показатели деятельности) рассказали двое участников семинара для вице-губернаторов по внутренней политике. Он, как утверждается, проходил в Подмосковье с 14 по 16 февраля. С докладом выступил курирующий внутреннюю политику первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.

"Ключевые показатели эффективности для вице-губернаторов по внутренней политике и для внутриполитического блока Кремля совпадают", – цитирует РБК одного из участников семинара.

В ноябре прошлого года было объявлено о том, что KPI было решено ввести для губернаторов. В число показателей, которые будут оцениваться, вошёл и уровень доверия власти, в том числе президенту. Однако в перечне для губернаторов большую часть занимают такие показатели, как средняя зарплата по региону или средняя продолжительность жизни. KPI же для вице-губернаторов по внутренней политике – сугубо политические.

Как пишет РБК, речь идёт о двух критериях – уровне доверия президенту и индексе поддержки губернатора соответствующего региона. О том, какие уровни будут считаться приемлемыми, не говорится. Сказано лишь, что будет приниматься во внимание специфика регионов.