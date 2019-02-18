Для регионов вводят "политические KPI": будут замерять рейтинги Путина

Кремль ввел единую для администрации президента России и российских регионов систему ключевых показателей деятельности, в центре которой – показатели уровня доверии к власти и результат на выборах. Об этом сообщает в понедельник РБК.
О новой системе так называемых KPI (Key Performance Indicators – ключевые показатели деятельности) рассказали двое участников семинара для вице-губернаторов по внутренней политике. Он, как утверждается, проходил в Подмосковье с 14 по 16 февраля. С докладом выступил курирующий внутреннюю политику первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.
"Ключевые показатели эффективности для вице-губернаторов по внутренней политике и для внутриполитического блока Кремля совпадают", – цитирует РБК одного из участников семинара.
В ноябре прошлого года было объявлено о том, что KPI было решено ввести для губернаторов. В число показателей, которые будут оцениваться, вошёл и уровень доверия власти, в том числе президенту. Однако в перечне для губернаторов большую часть занимают такие показатели, как средняя зарплата по региону или средняя продолжительность жизни. KPI же для вице-губернаторов по внутренней политике – сугубо политические.
Как пишет РБК, речь идёт о двух критериях – уровне доверия президенту и индексе поддержки губернатора соответствующего региона. О том, какие уровни будут считаться приемлемыми, не говорится. Сказано лишь, что будет приниматься во внимание специфика регионов.
- Вводятся и отдельные KPI по выборам. Предполагается, что они будут включать следующие критерии: результат кандидата от власти или партии власти по итогам кампании, легитимность выборов, уровень явки. При этом для получения высоких показателей требуется не просто победа кандидата в губернаторы, но и "уверенная победа кандидата от власти в первом туре" при явке не менее 30 процентов. Уровень легитимности выборов предполагается оценивать по опросам.
- В прошлом году в нескольких регионах действующие губернаторы от "Единой России" проиграли выборы, а в Приморском крае результаты второго тура, в котором были зафиксированы масштабные фальсификации в пользу действующего губернатора, пришлось отменять. KPI для регионального руководства были введены вскоре после этого.
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