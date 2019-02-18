Задержан канадец, озвучивавший видеоролики джихадистов

В Сирии задержали гражданина Канады, озвучивавшего на английском языке множество видеороликов террористической организации "Исламское государство". Об этом сообщает The New York Times. Исламист был схвачен в январе войсками коалиции. Однако известно об этом стало только сейчас.

По данным газеты, задержанного зовут Мохаммед Халифа. Ему 35 лет. Халифа родился в Саудовской Аравии, в детстве переехал в Торонто. Будущий джихадист получил образование в области компьютерных технологий и работал в сфере IT.

Как рассказал сам Халифа, шесть лет назад он начал слушать лекции террористической группировки "Аль-Каида". Затем уехал в Сирию и вступил в ряды "Исламского государства". Вначале он работал переводчиком. Позднее его попросили начать озвучивать ролики.

В последние несколько месяцев перед задержанием Халифа перестал заниматься озвучиванием роликов и начал воевать на стороне джихадистов. После задержания Халифа отметил, что ни о чем не жалеет.