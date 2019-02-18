Greenpeace: в России резко ослабили нормативы по опасным веществам 

Роспотребнадзор в сотни раз ослабил нормативы по предельному содержанию в воздухе опасных веществ, утверждает российское отделение экологической организации Greenpeace. В частности, это касается формальдегида и метилмеркаптана. В понедельник Greenpeace направила открытое письмо с требованием разобраться в ситуации в Совет безопасности России, Госдуму, Генеральную прокуратуру и другие надзорные структуры и министерства. В российском отделении Greenpeace заявили, что запрашивали в Роспотребнадзоре исследования, на основании которых было принято решение, но ответа так и не получили.



Представители Greenpeace уверены, что таким образом власти решили улучшить экологическую статистику в стране. По их предположениям, отдельных исследований специалисты не проводили. Независимые экологи говорят, что за последние десять лет среднесуточную максимальную концентрацию метилмеркаптана ослабили в 60 раз. А с 1999-го по 2017 годы Роспотребнадзор снизил требования по этому показателю в 660 раз. Запах именно этого загрязняющего вещества чувствуют люди, которые живут недалеко от свалок.



Согласно официальным отчётам, до изменения нормативов более 50 миллионов россиян проживали в городах, где было превышено содержание в воздухе формальдегида. Теперь эта цифра сократилась до 20 миллионов человек. По мнению экологов, новые правила приводят к ослаблению санитарно-защитных зон предприятий, а платежи за выбросы и сбросы для них резко сокращаются. Заводам не нужно тратить средства на новые фильтры и современные очистные установки. А выбросы загрязняющих веществ фактически не сокращаются, а растут.



В Greenpeace установленные Роспотребнадзором нормы называют "не соответствующими ни принятым в России стандартам риска, ни здравому смыслу". Экологи предлагают провести новые исследования и изменить нормативы по предельному содержанию в воздухе опасных веществ.



В Роспотребнадзоре пока не комментировали заявление экологов.