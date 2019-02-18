Караулов "подарил книгу", которую хвалил Путин, выдуманному министру

Бывший ведущий программы "Момент истины" и автор нескольких хвалебных документальных фильмов о Путине Андрей Караулов рассказал на своей странице в Фейсбуке о личной встрече "с китайским министром по развитию высоких технологий Джианом Мингом", которого за неделю до этого выдумали авторы сайта пародийных новостей "ИА Панорама".

Караулов без ссылки на источник процитировал заметку "Панорамы" от 11 февраля. В ней рассказывалось, что на саммите "Евразийские технологии – 2019" в Санкт-Петербурге, также выдуманном авторами сайта, Джиан Минг демонстративно не пожал руку Анатолию Чубайсу. Министр якобы объяснил это тем, что "в Китае такие люди, как господин Чубайс, в лучшем случае валят лес". "Воспитание, служебный статус и моральные взгляды не позволяют мне подавать руку человеку, который у нас в стране имел бы робу и лагерный номер, а не богатства и власть", – подчеркнул Минг.

Караулов, дословно пересказав эту историю, добавил, что помнит, как дарил свою книгу "Русский ад", в которой "много о Чубайсе", лично господину Мингу. Кроме того, журналист отметил, что недавно Владимир Путин в беседе с Людмилой Нарусовой также хвалил это его произведение.

Судя по комментариям под постом Караулова, многие его друзья и подписчики поверили журналисту. Однако немало и тех, кто посмеялся над ним. Пользователи, в частности, отметили, что для Караулова "наконец-то настал момент истины".