ЕС может ввести санкции против России в ближайшие две недели

Евросоюз уже в течение двух недель может ввести новые санкции в отношении России за агрессию в Азовском море. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини заявила, что в ближайшее время ожидает единогласного решения по этому вопросу.

Могерини подчеркнула, что цель санкций – оказать давление на Россию для изменения ситуации. Но Евросоюз не видит позитивных шагов со стороны Москвы, уточнила дипломат.

На прошлой неделе СМИ сообщили, что США и Евросоюз готовят новые санкции в отношении России из-за инцидента с захватом украинских кораблей в Керченском проливе. Утверждалось, что ограничения могут быть введены в ближайшие два месяца. Они будут касаться компаний и физических лиц, которые связаны с атакой на украинские корабли и захватом их экипажей.

25 ноября у берегов аннексированного Крыма российские пограничники захватили три украинских военных корабля и задержали 24 моряка. Военнослужащих обвиняют в незаконном пересечении границы России.



Киев считает случившееся актом агрессии, а моряков называет военнопленными. Российские власти заявили, что украинские военные пошли на сознательную провокацию. Согласно позиции российских властей, моряки не могут быть военнопленными из-за отсутствия войны между Россией и Украиной.