Саммит "Вишеградской четвёрки" отменён из-за отказа от участия Польши

Встреча премьер-министров стран "Вишеградской четвёрки" (Венгрия, Польша, Словакия и Чехия) и Израиля в Иерусалиме отменена из-за отказа участия Польши. Об этом сообщил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Он отметил, что главы правительств проведут в Израиле двусторонние переговоры.

Глава чешского правительства уточнил, что встреча Вишеградской группы с израильскими властями может пройти во второй половине года, когда Прага станет председателем группы.

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отменил свой визит в Израиль. Причиной стало высказывание премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что поляки сотрудничали с нацистами в годы Второй мировой войны. Предполагалось, что представлять Варшаву на саммите будет министр иностранных дел Яцек Чапутович, однако в итоге польская делегация отказалась от визита.

В прошлом году в Польше был принят закон, который изначально устанавливал наказание в виде тюремного заключения на срок до трёх лет за утверждения о вине польского народа в Холокосте. После давления со стороны Израиля и США уголовная ответственность была отменена.

По словам израильского посла в Польше Анны Азари, высказывание Нетаньяху касалось именно этого закона. Нетаньяху говорил лишь о тех поляках, которые сотрудничали с нацистами, заявила Азари.