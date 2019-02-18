Семь депутатов-лейбористов покинули партию из-за разногласий по Брекзиту

Семь депутатов Палаты общин британского парламента заявили о том, что покидают Лейбористскую партию – ведущую оппозиционную силу страны.

Причиной своего решения, принятого за месяц с небольшим до предполагаемой даты выхода Британии из ЕС, депутаты назвали разногласия с лидером лейбористов Джереми Корбином по вопросу о Брекзите, а также его недостаточные, по их мнению, усилия по борьбе с антисемитизмом в партийных рядах.

"Лейбористская партия сегодня – это уже не та партия, в которую мы вступали и в которую верили", – заявил один из депутатов, Крис Лесли. По его словам, партия превратилась в орудие "крайне левой" политики.

Раскол в партии назревал давно – многие лейбористы были недовольны подходом Корбина к вопросу о Брекзите, настаивая на том, что партия должна поддержать повторный референдум о членстве Британии в ЕС. Официальной политикой лейбористов при Корбине остаётся поддержка Брекзита, но не на тех условиях, о которых договорилась премьер Тереза Мэй с ЕС.

Многие комментаторы и члены лейбористской партии считают Корбина носителем крайне левых взглядов, а его пропалестинские воззрения, по их мнению, способствуют росту антисемитских настроений в партии. В то же время Корбин убедительно защитил свои позиции в ходе выборов партийного руководства, а на последних парламентских выборах лейбористы получили больше голосов, чем им предсказывали.

Семь покинувших партию лейбористов будут заседать в парламенте как независимые депутаты. Во фракции лейбористов остаются более 250 человек.

Британский парламент на данный момент так и не одобрил соглашение с ЕС. Если к 29 марта решение не будет принято, Британия покинет Евросоюз без всякого соглашения, что, как предупреждают многие политики, может привести к неясным последствиям.