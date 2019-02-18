Полиция на Сахалине проверит видео, на котором за машиной Дорожно-патрульной службы бежит привязанная к ней собака, сообщила 18 февраля пресс-служба регионального МВД. За рулём автомобиля мог находиться начальник районного отделения полиции города Охи.

​На видеозаписи, опубликованной в интернете, видно, что по городской улице движется автомобиль дорожно-постовой службы, а за ним бежит привязанная собака. Она пугается встречных автомобилей и упирается лапами в асфальт, пытаясь затормозить.

В комментарии агентству "Сахалин-Курилы" начальник районного отделения полиции рассказал, что на видео запечатлен эпизод стандартной тренировки служебной собаки. Животное якобы преодолевало дистанцию самостоятельно и тормозило только перед встречным транспортом. По мнению полицейского такое обращение с собакой не является негуманным.