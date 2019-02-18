Бывшая подчинённая Пригожина: его компания "травит детей" вредной едой

Канал "Навальный Live" опубликовал рассказ бывшего контролёра питания компании "Московский школьник" – поставщика еды в столичные школы и детские сады. Эта компания входит, в свою очередь, в группу компаний "Конкорд", которая принадлежит "повару Путину", питерскому бизнесмену Евгению Пригожину.

Экс-сотрудница "Московского школьника" Наталья Шилова рассказала, что в декабре 2016-го года специально устроилась на работу в подразделение компании Пригожина, чтобы узнать, "чем же кормят детей". В апреле 2017-го года её уволили, так как она начала требовать, "чтобы в сады и школы поставляли хорошую продукцию".

По словам Шиловой, на одном из пищеблоков она столкнулась с мясом третьей категории, которым "реально травят детей".

Кроме того, за время работы в "Московском школьнике" Шилова ни разу не видела, чтобы на молочные продукты и яйца были получены настоящие ветеринарные справки – для проверяющих их "печатали на принтере" сами сотрудники компании.

При этом поставляемые продукты могли быть без пластиковой вакуумной упаковки, а в самих пищеблоках их клали на пол, который, как утверждает Шилова, "никто никогда не убирает". Шилова также показала фотографию ванны для обработки фруктов и овощей в одном из пищеблоков – она оказалась сделанной из унитаза.

В конце января канал "Навальный Live" рассказал, что в детских садах юго-востоке Москвы произошло массовое заражение дизентерией. Управление Роспотребнадзора по Москве признало 127 случаев заражения кишечной инфекцией, однако родители в социальных сетях утверждают, что их намного больше.

В декабре 2018-го года в детском саду отравился и ребёнок Натальи Шиловой. Он жаловался на высокую температуру и боли в животе. В поликлинике врачи сказали матери, что это уже 156-й случай, когда воспитанники детского сада жалуются на подобные симптомы.

Поставкой едой в детские сады, где регулярно происходят отравления, занимается, в том числе, комбинат питания 'Конкорд''. По данным РБК, компании Пригожина начали заниматься поставкой продуктов в сады и школы ещё в 2011 году, а к в 2015-му году весь рынок детского социального питания оказался поделён между пятью фирмами, четыре из которых связаны с питерским бизнесменом.

По подсчетам "Навальный Live", за последние несколько лет "Конкорд" и аффилированные с ним компании, среди которых и "Московский школьник", получили госконтракты на поставку еды в детские сады на сумму в 51 миллиард рублей. В связи с этим Алексей Навальный собирается обратиться в Федеральную антимонопольную службу с требованием проверки компаний.

"Глава ФАС Игорь Артемьев делает всё, чтобы уберечь Пригожина от проблем", - заявил оппозиционный политик. По его словам, никакое антимонопольное регулирование на Пригожина не распространяется. Тем не менее, как считает Навальный, "сейчас доказательства более чем убедительны".