Бывшая глава МИД Израиля Ципи Ливни объявила об уходе из политики

Известный израильский политик, бывший министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни объявила о завершении политической карьеры. Она сообщила, что отказывается от участия в предвыборной кампании за места своей партии "Ха-Тнуа" в будущем составе Кнессета. По словам Ливни, партия не имеет шансов преодолеть электоральный барьер на предстоящих в апреле выборах. Политик сделала своё заявление сегодня на пресс-конференции в Тель-Авиве.



Ципи Ливни много лет курировала мирные переговоры с палестинцами, возглавляла министерство иностранных дел Израиля и министерство юстиции. Будучи либеральным левоцентристским политиком, Ципи Ливни имела шансы, как считали её сторонники, стать второй в истории Израиля женщиной на посту премьер-министра (первой была Голда Меир). "Оставляя политику, я не хочу, чтобы надежда на мир оставила Израиль", – заявила Ципи Ливни.

Она родилась в семье выходцев из белорусского города Гродно. Окончила юридический факультет Университета имени Бар-Илана. После учёбы проходила военную службу в Армии обороны Израиля. Уволилась в запас в звании лейтенанта. В первой половине 1980-х годов служила в "Моссаде", после чего занималась адвокатской практикой, возглавляя собственную адвокатскую контору.