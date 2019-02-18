Председатель Счётной палаты Кудрин заступился за Майкла Калви

Арест основателя Baring Vostok Майкла Калви нарушает "установку президента не арестовывать по экономическим составам", написал в своём Твиттере председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Он назвал сложившуюся ситуацию "чрезвычайной для экономики".



Кудрин сообщает, что пока не подписывал поручительство за Калви, сославшись на то, что своё поручительство уже предложили авторитетные деятели.





15 февраля правоохранители задержали Майкла Калви и еще пять человек по делу о хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». Вместе с Калви по делу проходят бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев, партнер Вaring Vostok Ваган Абгарян, партнер Вaring Vostok по индустрии финансового сектора гражданин Франции Филипп Дельпаль, директор Вaring Vostok по инвестициям Иван Зюзин и гендиректор компании «Первое коллекторское бюро» Максим Владимиров. Все они помещены под стражу, сообщает издание "Ведомости".



В суде Калви назвал подозрения в своей адрес ложью и связал их с корпоративным конфликтом между ним, членом совета директоров и акционером банка «Восточный» Шерзодом Юсуповым и другим акционером того же банка Артёмом Аветисяном.



Борьба с злоупотреблениями при расследовании дел экономической направленности идет с 2008 г. Тогда Дмитрий Медведев, занимавший пост президента, заявил о необходимости правоохранителям и органам власти «перестать кошмарить бизнес». «Недопустимы любые попытки кошмарить бизнес. Этот сигнал, к сожалению, остается актуальным до сих пор», — повторял уже премьер Медведев в 2014 г. в связи с делом «Башнефти». А через год об этом же заговорил и президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.