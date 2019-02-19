16 штатов оспаривают в суде чрезвычайное положение, введенное Трампом

Шестнадцать штатов, включая Калифорнию и Нью-Йорк, обратились в понедельник в суд в Сан-Франциско с целью заблокировать указ президента США Трампа о введении чрезвычайного положения в районе южной границы с Мексикой.

Указ был нужен Трампу, чтобы иметь возможность потратить на несколько миллиардов долларов больше на строительстве пограничной стены, чем ему предоставил Конгресс. Поданный иск должен будет ответить на вопросы о разграничении полномочий законодательной и исполнительной власти в области контроля над бюджетом, а также о масштабах действия президентских указов и о готовности судебной власти улаживать споры между Белым домом и Конгрессом.

Истцы утверждают, что бюджет — эксклюзивная прерогатива Конгресса и что президенгт не вправе самовольно отвлекать на строительство пограничной стены средства, утвержденные на другие цели.

Трамп объявил чрезвычайное положение в пятницу после того, как Конгресс отказался выполнить его требование и выделить почти 6 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой, что было одним из его главных предвыборных обещаний в 2016 году.

Активисты в Вашингтоне, Чикаго и десятке других американских городов провели акции протеста против решения президента Дональда Трампа объявить в стране чрезвычайное положение, чтобы получить средства на строительство стены на границе с Мексикой.