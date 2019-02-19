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В США умер моряк с фотографии "Поцелуй на Таймс-Сквер"

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В США умер Джордж Мендонса, герой фотоснимка "Поцелуй на Таймс-Сквер", ставшего одним из символов окончания Второй мировой войны. Как сообщает CBS , Мендонса умер от инсульта, не дожив двух дней до своего 96-летия.

Снимок "Поцелуй на Таймс-Сквер" был сделан 14 августа 1945 года, после того как президент США Гарри Трумэн объявил о предстоящей капитуляции Японии. На фотографии моряк Мендоса целует ассистентку стоматолога Грету Циммер Фридман, которая позже стала его женой. Супруги прожили вместе 70 лет. Фридман скончалась в 2016 году в возрасте 92 лет.

Почти полвека более 30 американцев претендовали на звание героев снимка. Окончательно личности Фридман и Мендонсы были подтверждены несколько лет назад с помощью технологии распознавания лиц.

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