Глава подмосковного Дзержинска задержан по подозрению во взятке

В Москве сотрудники ФСБ задержали исполняющего обязанности руководителя подмосковного города Дзержинский ​Сергея Грибинюченко. Его подозревают в получении взятки в размере 20 тысяч долларов. Об этом сообщается на сайте московского следственного управления.

18 февраля он получил взятку от человека, который действовал под контролем правоохранительных органов. По данным следствия, за эти деньгиодна из частных компаний должна была получить покровительство по контрактам с администрацией Пушкинского района.

Грибинюченко возглавил Дзержинский две недели назад. До этого он был главой Пушкинского района Подмосковья. Летом прошлого года местные жители требовали отставки Грибинюченко из-за "тяжелейшей социально-экономической ситуации".