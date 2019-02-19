"Так и Ленина вынесут". Рунет о захоронении Франко

Испанское правительство рассчитывает захоронить останки Франсиско Франко ещё до выборов (они намечены на 28 апреля). Министр юстиции Долорес Дельгадо назвала это "долгом перед историей".

Ранее наследники генералиссимуса заявляли, что дадут согласие на вынос останков из мемориала только при условии захоронения в фамильном склепе в Мадриде, но правительство настаивает на том, что бывший глава страны должен быть захоронен в другом месте.

Андрей Шашков:

В Испании даже социалисты умеют утонченно троллить:

"В управлении по национальному наследию Испании отметили, что речь идет о «незначительных» работах, которые сможет выполнить любое похоронное бюро".

То есть жил себе диктатор, и был уверен, что все у него в жизни самое великое, прекрасное, ужасное и значительное. А потом умер - и на тебе.

Татьяна Становая:

Так и Кириенко с его методологией и невыстроенными отношениями с КПРФ тело Ленина захочет вынести

Миша Нодельман:

Так и мы, россияне, дождёмся однажды, что вынесут из мавзолея путина труп!

Анна Качкаева:

Испанские страсти ...Ну мы-то до соточки дотянем точно

Николай Эппле:

С выносом останков Франко из мемориала в Долине павших, об этом в последние дни пишут в СМИ, интересная история. (Недавно много говорили об этом с испанским исследователем на международном семинаре, посвященном опыту преодоления тоталитарного прошлого в разных странах.) Это очень здорово, что процесс работы с прошлым в Испании так заметно сдвинулся за последние 18 лет, в конце 90-х там все было похоже на нашу ситуацию: пакт молчания, не ворошить,Франко поднял страну итд. И сдвинулся он в огромной степени благодаря работе по поиску и эксгумации останков жертв - тут очевидные параллели с Дмитриевым. Сравнительно недавно о выносе Франко и подумать было странно.

Но все же радоваться рано. Во-первых, все, кто видел мемориал своими глазами, сходятся в том, что даже без гробницы Франко в центре он остается мощнейшим мемориалом франкизму, и лишить его этого символического значения невозможно. А еще это мемориал симфонии франкизма с Католической церковью (мемориал представляет собой вытесанный в скале храм, превышающий размерами Собор св Петра в Риме, увенчанный 150-метровым крестом, там расположен действующий бенедиктинский монастырь, тут трудно не вспомнить "Погребенного великана" Исигуро) - неприятное напоминание для многих в Церкви и за ее пределами, но этого из Долины павших уж никак не уберешь, разве только взорвать мемориал, но на это точно никто не пойдет - и хорошо, что не пойдет. Короче, мемориала примирению из Долины павших сделать не получится. Как был он мемориалом "примирения по версии Франко", так и останется, увы.

Во-вторых, вынос останков Франко из мемориала ставит вопрос о их перезахоронении. Семья Франко довольно влиятельна в современной Испании, с их мнением придется считаться. Даже если правительство запретит перезахоронение в фамильный склеп, находящийся в кафедральном соборе Мадрида (то есть из мемориала в часе езды от столицы они переедут в самый ее центр, не только территориальный, но и символический), любое другое место все равно станет местом паломничества и локального культа. (Тут ситуация отличается от германской, захоронить в тайном месте, как хоронили нацистских преступников испанское общество не позволит.) Впрочем, возможно, решением было бы захоронить останки на кладбище Альмудена в Мадриде - там довольно много мемориалов жертвам и с той и с другой стороны, это было бы логично.

Егор Холмогоров посвятил случившемуся большой текст на сайте телеканала "360":

Разумеется, в постфранкистскую эпоху в Испании, как и во всей Европе, шло непрерывное полевение общественных настроений. Франкизм начал рассматриваться как террористическая диктатура, политика генерала — как преступная, предложенная им формула примирения — как фальшивая. Сформировав при поддержке сепаратистов в 2018 году кабинет, социалисты первым (и, по сути, единственным значимым) пунктом своей повестки поставили немедленное и принудительное гробокопательство. Но оно встретило неожиданно сильное сопротивление — если правительство реально тронет могилу каудильо, это, вполне вероятно, приведет к массовым протестам. А Филипп Дюпон, настоятель монастыря бенедиктинцев на территории комплекса, заявил, что по вопросу о перезахоронении он подчинится лишь воле Ватикана.

Восприятие Франко у нас во многом основано на остатках советской мифологии. В ней он выступал как организатор фашистского мятежа, разгромивший республиканцев благодаря помощи Гитлера и Муссолини и предательству буржуазных демократий и установивший в Испании жесточайшую террористическую диктатуру.

Давайте взглянем на генерала с чуть меньшей предвзятостью. Франко не был фашистом. Он был националистом, сторонником единства Испании, ревностным католиком, монархистом, который оставил страну королю. Победа Франко в гражданской войне в Испании была в чем-то сродни тому, если бы в гражданской войне в России победил «черный барон» Врангель.<...>

Мифологизация правых авторитарных режимов — Франко, португальца Салазара, чилийца Пиночета — является своего рода игрой в одни ворота. Любые жесткие мероприятия по поддержанию минимально справедливого порядка «справа» трактуются международной общественностью как чудовищные преступления. В то же время массовый террор «слева» — будь то на Кубе, в Никарагуа, не говоря уж о маоистском Китае, уносивший десятки тысяч и миллионы жизней, рассматривается той же публикой как незначительные издержки на пути к «царству света». Даже чудовищный геноцид, устроенный Полом Потом в Кампучии проходит по разряду «случайных издержек».

Яков Тестелец:

Мы в России знаем, что было бы, если бы Франко проиграл. "Работа с прошлым" сейчас была бы делом нескольких маргинальных общественных организаций. Памятники коммунистам стояли бы повсюду, как и раньше, а мавзолей главного коммуниста остался бы в центре Мадрида. Испанские националисты требовали бы снести памятники коммунистам, причем только каталонцам, баскам и евреям, и переименовать улицы, названные их именами, но их, как и либералов, никто бы не слушал.

Ярослав Попов:

Всегда, давно и прямо говорил, и многим это очень не нравилось - жаль, что у нас так и не нашлось своего Франко. Причём это уже не в отношении Белого Движения, а в 1945, и немного позже, когда ещё оставался последний шанс. И вместо нового, уже настоящего национального вождя и настоящего генералиссимуса, мы снова получили продолжение тотального бандитизма, воровства, и фальшивого "генералиссимуса", никогда не бывшего на фронте.

Сергей Зеленин:

я, знаете ли, глубоко уважаю Франко и считаю его великим человеком и патриотом. И хотел бы, чтобы подобный человек был бы в России - увы, такого у нас не появилось, не нашлось сил сделать то. что сделал он. А вот тех тварей со всех концов света, которые ехали воевать на стороне врагов Христа, все эти генералы лукачи и прочие мрази - их всех я ненавижу и считаю врагами. все эти бойцы интербригад - все они служили плачам и убийцам и заслуживают только презрения

Алексей Живов:

А участие советской военщины в Испании это вообще позорище. Полезли сукины крестьянские дети Европу перекраивать и заслуженно получили в щщи. Равно также заслужено, как потом нацисты отхватили в России

Евгений Крылов:

Анализировать деятельность Ф.Франко обязательно нужно, вместе с тем необходимо помнить, что его сторонники обычно выступают или используются на стороне врагов русского народа.

Кстати, о врагах русского народа. Немало шума наделала недавняя публикация в одной из испанских газет. Вот как её пересказывают на сайте РИА "Новости":

Одна из самых популярных в Испании газет ABC опубликовала статью о "героическом" боевом пути "Голубой дивизии", воевавшей против СССР в составе вермахта и участвовавшей в блокаде Ленинграда.

Солдат подразделения автор публикации назвал "бесстрашными и храбрыми бойцами", которые, "стойко перенося лишения и бросая вызов смерти", "достойно сопротивлялись" Красной Армии, находясь при этом "в тяжелейших условиях".

Газета отмечает, что испанская дивизия особо отличилась в 1943 году при боях под Волховом, когда ее подразделения принимали участие "в осаде Ленинграда".

"В Красном Бору, пригороде Ленинграда, почти шести тысячам легковооруженных испанцев в течение нескольких часов пришлось отражать мощнейший натиск 38 батальонов Красной армии, поддержанных большим количеством артиллерии и танков", — утверждает автор статьи.

При этом итог операции, завершившейся освобождением Красного Бора, издание называет незначительной победой.

"Успехи сталинской армии были весьма далеки от того, чтобы назвать их победой. Она потеряла семь-девять тысяч человек из-за героического сопротивления испанских добровольцев. Амбициозная операция "Полярная звезда" провалилась из-за слишком высокой цены за освобождение Красного Бора от испанцев", — написано в ABC.

Мюсли Лаврова:

Эх, жаль до Мадрида не дошли в 1945, а надо было. Не добили.

Андрей Ростилов:

Странные эти испанцы - хотят Франко перезахоронить и тут же хвалятся своими "голубыми" ублюдками. Когда пьёте испанское, поминайте их, чтоб в аду им гореть вечно...

Юрий Хуторской:

просто поразительно насколько животный национализм поднял самые низменные черты людей! европа - ты деградировала и целиком и отдельно по странам! значит - ты уже всего боишься и ты проиграла.

Виктор Куллэ:

Ползучая реабилитация нацизма, начавшаяся с Прибалтики и <Украины>, даёт метастазы уже в старой Европе. Это рак; мне страшно подумать, куда его распространение завести может. Отличие от 30-х лишь в том, что вместо евреев теперь русские. Зато у нас крепкая историческая память — и устроить нам Катастрофу, надеюсь, у них руки коротки.

На сайте ОНФ можно прочесть комментарий сопредседателя движения "Бессмертный полк" Елены Цунаевой:

Все участники «Голубой дивизии» были идейными фашистами, имеющими опыт боевых действий, участия в карательных операциях у себя на родине. Осенью 1941 года дивизия была переброшена для участия в наступлении на территорию Новгородской области, где ее участники успели проявить себя только как вандалы и военные преступники. Газета «Известия» передавала с фронта о бесчинствах «Голубой дивизии» и пытках пленных: в ходе освобождения одного из сел Новгородской области красноармейцы обнаруживали трупы зверских замученных русских солдат. Когда вермахт занял Новгород, испанские солдаты похитили и вывезли в Европу в качестве трофея крест главного купола собора Святой Софии. Похищенный фашистами крест был возвращен в Великий Новгород только в 2007 году. В 1942 году «Голубая дивизия» была переброшена под Ленинград, где сжимала кольцо вокруг осажденного города и в 1943 году была разгромлена наступающей Красной армией.

Мы видим, какую бурную реакцию вызвала публикация среди читателей. Это показывает, что подобные тексты – целенаправленная попытка реабилитировать нацистских преступников, пересмотреть итоги Второй мировой войны. Но в Испании жива память о борьбе с режимом Франко в период Гражданской войны в Испании 1936–1939 годов, память о преступлениях фашистов против самих испанцев. Каждый год в нескольких испанских городах активно проходит шествие Бессмертного полка, в котором принимают участие и наши соотечественники-россияне, и испанцы, помнящие про общие страницы истории Испании и СССР, о совместной борьбе за мир.

Андрей Бабицкий пишет об этом в Life:

Проблемы начинаются, когда мы начинаем спрашивать: а что делали 18 тысяч испанских добровольцев на советской земле и какими мотивами они руководствовались, принимая решение о службе в составе войск нацистской Германии? И не стоит ли рассматривать их успешную оборону как отягчающее обстоятельство, продлившее хотя бы на мгновение неимоверные страдания жителей осаждённого Ленинграда?

То есть прежде чем поминать солдат, воевавших в той войне, мы сначала должны взять всю картину в комплексе и держать в уме многочисленные преступления нацизма. А уж если речь идёт о блокаде Ленинграда, в ходе которой погибло, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек, то "храбрость и бесстрашие" оказываются неуместными и едва ли достойными эпитетами в отношении солдат вермахта. Кроме того, люди, которые по доброй воле решили не просто сотрудничать с нацистами, а бок о бок воевать вместе с ними, не заслуживают никакого сочувствия. Они пришли убивать людей в другую страну для того, чтобы нацизм установил над ней свою власть.<...>

Надо полагать, это не первый и далеко не последний раз, когда мы слышим о "мужественных воинах", "солдатах, верных присяге", о том, что "надо брать измерение конкретной человеческой судьбы, а не рассматривать систему вещей в целом". Так не получится. Нацизм был и остаётся самой кровавой, самой преступной страницей в истории человечества. И все, кто с ним так или иначе сотрудничал, несут на себе долю вины за миллионы потерянных жизней, за боль и страдания людей, потерявших близких, за все те ужасы, которые были детально рассмотрены и осуждены во время Нюрнбергского трибунала. И Голубая дивизия, равно как и прибалтийские, украинские, венгерские и прочие коллаборационисты, здесь не исключение.