Миссия ОБСЕ наблюдала над Донбассом российский бомбардировщик

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на востоке Украины сообщила, что наблюдала в небе российский стратегический бомбардировщик. В 10:00 15 февраля в пригороде посёлка Старобешево, в районе, контролируемом пророссийскими сепаратистами (32 километра к юго-востоку от Донецка), был заснят самолёт, летевший с юго-запада на северо-восток. Речь идёт о самолёте Туполев Ту-95 или Туполев Ту-142, отмечается в очередном докладе наблюдатели ОБСЕ.



В тот же день, с 10:50 до 11:10 такой же или тот же самолёт был замечен к северо-востоку от Любовки, в 43 километрах к юго-востоку от Донецка, в зоне, контролируемой пророссийскими сепаратистами, пролетевший с севера на юг и затем в обратном направлении.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине (СММ) начала свою работу 21 марта 2014 года в связи с обращением правительства Украины в ОБСЕ и консенсусным решением всех 57 стран-участниц ОБСЕ. СММ – невооруженная гражданская миссия, которая работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, во всех регионах Украины. Её основные задачи – беспристрастно и объективно наблюдать за ситуацией в Украине и отчитываться по ней, а также способствовать диалогу между всеми сторонами конфликта.