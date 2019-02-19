Художественный руководитель Chanel модельер Карл Лагерфельд умер в Париже на 86-м году жизни. Об этом сообщает газета Le Figaro.

Дизайнер родился в 1933 году в Гамбурге, в юности переехал в Париж, где прожил всю жизнь. В разные годы возглавлял дома моды Jean Patou, Chloé и Fendi. В 1983 году Лагерфельд был назначен художественным руководителем модного дома Chanel, с которым сотрудничал до конца жизни.

Кроме дизайнерской деятельности, Лагерфельд был известен как фотограф и карикатурист.