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Умер модельер Карл Лагерфельд

Карл Лагерфельд (в центре) и глава Pirelli Group, Марко Тронкетти Провера (слева)

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Художественный руководитель Chanel модельер Карл Лагерфельд умер в Париже на 86-м году жизни. Об этом сообщает газета Le Figaro.

Дизайнер родился в 1933 году в Гамбурге, в юности переехал в Париж, где прожил всю жизнь. В разные годы возглавлял дома моды Jean Patou, Chloé и Fendi. В 1983 году Лагерфельд был назначен художественным руководителем модного дома Chanel, с которым сотрудничал до конца жизни.

Кроме дизайнерской деятельности, Лагерфельд был известен как фотограф и карикатурист.

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