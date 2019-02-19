Лидера "мусорных протестов" в Коломне оставили под домашним арестом

Московский областной суд отклонил апелляцию лидера "мусорных протестов" в Коломне Вячеслава Егорова на домашний арест, сообщила его адвокат Мария Эйсмонт. Самого активиста в зале суда не было, он участвовал в заседании по видеосвязи. При этом о том, что Егорова на заседание не привезут, его адвокату объявили менее чем за сутки до слушания.

Активисту из Коломны Вячеславу Егорову, протестующему против ввоза мусора на близлежащую с городом территорию, предъявили обвинение в неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий. Для того, чтобы завести уголовное дело по этой статье, у подозреваемого должно быть как минимум три административных нарушения закона о митингах за полгода. Одним из таких нарушений полиция признала запись Егорова на Яндекс.Дзене, в которой он пригласил всех желающих прийти на открытое судебное заседание над Дмитрием и Геннадием Гудковыми. Из-за того, что зал суда был маленьким, многие пришедшие остались на улице. На этом основании Вячеслава Егорова обвинили в организации несанкционированного митинга.

При этом по постановлению Конституционного суда России, это только одно из двух условий, по которому за участие в публичных акциях могут возбудить уголовное дело. Второе – причинение вреда здоровью или имуществу, причём для применения уголовной статьи такие факты нужно выявить на каждой акций.

Адвокат Егорова Мария Эйсмонт настаивает, что её подзащитному нельзя вменить ни причинение урона, ни утрату публичным мероприятием мирного характера. Издание "Ведомости" сделало вывод, что Следственный комитет России каким-то образом преодолел постановление Конституционного суда.

Пока единственным осужденным по статье уголовного кодекса "Неоднократное нарушение правил организации либо проведения митинга" является оппозиционный активист Ильдар Дадин. В 2015 году его приговорили к 3 годам лишения свободы. В то время дело по этой статье можно было возбудить и без наличия вреда имуществу.

В феврале 2017 года, после решения Конституционного суда, приговор Дадину был отменен Верховным судом за отсутствием состава преступления, а сам активист вышел на свободу.

В апреле 2017 года правительство России не поддержало законопроект об отмене уголовной ответственности за неоднократное нарушение закона о митингах.

Во вторник вечером в Москве друзья Вячеслава Егорова намерены провести пикеты в его поддержку возле здания Генпрокуратуры России. Также они собираются подать в прокуратуру заявления на незаконность уголовного преследования Егорова.