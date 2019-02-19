СК не завёл дело об избиении активистов из-за поддержки ими Навального

Следственный комитет России объяснил отказ в возбуждении уголовного дела об избиении полицейскими координатора красноярского штаба Алексея Навального Даниила Маркелова и местного активиста Даниила Большакова.

В постановлении ведомства, на которое ссылается издание "Медиазона", говорится, что "доводы Маркелова не нашли объективного подтверждения", так как он "является сторонником Навального", который, в свою очередь, "является оппонентом руководству Российской Федерации во главе с президентом Путиным".

В документе также подчёркнуто, что Маркелов работает в штабе Навального и участвовал в несогласованном митинге 5 мая 2018 года.

Отказ в возбуждении уголовного дела по заявлению Большакова мотивирован ровно тем же – "его доводы не подтвердились", потому что он "поддерживает Навального".

Маркелов заявлял, что во время акции "Он нам не царь" 5 мая в Красноярске его ударили по почкам при задержании и чуть не задушили.

Большаков, в свою очередь, утверждал, что сотрудники полиции порвали его куртку и ремень, а также ударили в область левого глаза.