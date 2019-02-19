Порошенко законодательно закрепил курс Украины в ЕС и НАТО

Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о закреплении в Конституции страны стратегического курса на членство в Европейский Союз и НАТО.



По его словам, "скептики бегают по эфирам" и рассказывают, что Украину никогда не примут в НАТО, и что она никогда не будет членом альянса. "Друзья, подчеркиваю: и примут, и будет", – заявил Порошенко, отметив, что ещё "никому европейский и евроатлантический выбор не давался такой дорогой ценой, как Украине".

Порошенко также поставил задачу подать заявку на членство в ЕС и получить план действий по членству в НАТО не позднее 2023-го года, объявив это "своей стратегической миссией".

Законопроект о внесении в Конституцию Украины положения "о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора был принят украинским парламентом 7 февраля. В тот же день Рада одобрила проект постановления, которым призвала НАТО предоставить Украине план действий по членству.