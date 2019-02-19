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Порошенко законодательно закрепил курс Украины в ЕС и НАТО

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий, премьер-министр Украины Владимир Гройсман и президент Пётр Порошенко во время подписания закона, Киев, 19 февраля 2019 года

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Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о закреплении в Конституции страны стратегического курса на членство в Европейский Союз и НАТО.

По его словам, "скептики бегают по эфирам" и рассказывают, что Украину никогда не примут в НАТО, и что она никогда не будет членом альянса. "Друзья, подчеркиваю: и примут, и будет", – заявил Порошенко, отметив, что ещё "никому европейский и евроатлантический выбор не давался такой дорогой ценой, как Украине".

Порошенко также поставил задачу подать заявку на членство в ЕС и получить план действий по членству в НАТО не позднее 2023-го года, объявив это "своей стратегической миссией".

Законопроект о внесении в Конституцию Украины положения "о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора был принят украинским парламентом 7 февраля. В тот же день Рада одобрила проект постановления, которым призвала НАТО предоставить Украине план действий по членству.

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