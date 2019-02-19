В администрации Путина согласились снизить "муниципальный фильтр"

Рабочая группа по совершенствованию избирательного законодательства при администрации президента России согласилась снизить верхний порог "муниципального фильтра" - числа подписей муниципальных депутатов, необходимых для регистрации кандидатом на выборы.

Об этом заявил участник группы, председатель совета Российского общественного института избирательного права и член президентского Совета по правам человека Игорь Борисов. "Речь идет о сборе подписей, установленном в федеральном законе - не более 5%. Сейчас эта планка установлена в рамках от 5 до 10%", - пояснил он.

По словам Борисова, инициатива была поддержана партией "Единая Россия" и в скором времени будет внесена в виде поправок в законодательство, которые уже обсудили с первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко.

При этом Борисов отметил, что "каждый субъект федерации будет принимать свои законы", так как "не все субъекты готовы работать по нижней планке фильтра".

Согласно данным Российского общественного института избирательного права на сегодняшний день только в 18 субъектах федерации "муниципальный фильтр" установлен на уровне 5%. В 11 субъектах он равен 10%, а во всех остальных установлен в промежутке между этими цифрами.

В свою очередь, член рабочей группы, заместитель секретаря генсовета "Единой России" Ольга Баталина, затруднилась ответить на вопрос, может ли муниципальный фильтр быть снижен уже на осенних выборах этого года, "поскольку сама договоренность была достигнута только сегодня".



