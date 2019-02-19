Глава Евросовета выступил в Верховной раде Украины

Глава Евросовета Дональд Туск сегодня участвовал в заседании Верховной рады. Оно было посвящено пятой годовщине так называемой Революции достоинства и разгона мирных митингов на Майдане. Киев называет эти события началом вооруженной агрессии России против Украины.

Туск выступил перед депутатами на украинском языке. Политик заметил, что Евросоюз никогда не признает российскую аннексию Крыма и не откажется от санкций в отношении Москвы. Глава Евросовета также призвал политиков эффективнее бороться с коррупцией и отказаться от популизма радикального национализма на Украине.

Перед началом заседания Верховной рады Туск вместе с президентом Украины Петром Порошенко почтили память героев "небесной сотни" на Майдане Независимости.

Во время заседания Порошенко подписал закон о внесении изменений в Конституцию. Они закрепляют стратегический курс Киева в ЕС и НАТО. Порошенко пообещал, что до 2023 года он сделает все, чтобы внести заявку на вступление Украины в Евросоюз и Североатлантический военный союз.

Москва обвинения в агрессии категорически отрицает, а аннексию Крыма в 2014 году называет восстановлением исторической справедливости.