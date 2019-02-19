Во Франции осквернили еврейское кладбище

Во Франции неизвестные осквернили около 80 могил на еврейском кладбище. Это произошло в коммуне Катценхайм на северо-востоке страны. На памятниках появились голубые свастики, а также надписи на немецком языке. Прокуратура Страсбурга начала расследование.

Президент Эммануэль Макрон после инцидента посетил осквернённое кладбище.

Сегодня во Франции проходит общенациональная акция против антисемитизма. С этой инициативой выступил ряд политических партий, в числе которых социалисты, республиканцы и президентская "Вперёд, республика".

Вечером в Париже в рамках акции пройдет митинг. О своем участии сообщили премьер-министр Франции Эдуар Филипп, большинство министров, экс-президенты Франсуа Олланд и Николя Саркози.

По данным МВД Франции, в прошлом году число антисемитских актов на территории страны возросло более чем на 70 процентов.