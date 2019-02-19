Роскомнадзор заблокировал доступ к норвежскому изданию The Barents Observer из-за отказа удалить материал про пытавшегося убить себя саама-гея. Об этом сообщило само издание, оно внесено в реестр заблокированных ресурсов на территории России. По версии российского ведомства, в материале содержатся "информация о способах совершения самоубийства" и "призывы к совершению самоубийства", пишет The Barents Observer.

Претензии ведомства касаются статьи из газеты Arjeplognytt, перепечатанной The Barents Observer на русском языке. В тексте представитель коренного народа Северной Европы саам Дэн Эрикссон рассказывает, что дважды пытался совершить самоубийство во взрослом возрасте из-за того, что осознавал себя геем. При поддержке семьи он справился с ситуацией и сейчас работает волонтером в некоммерческой организации "Нет суициду", где рассказывает о том, как справиться с суицидальными мыслями.

Незадолго до блокировки с призывом "устроить The Barents Observer показательную порку" выступил в интервью прокремлёвскому изданию "Политика сегодня" председатель комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества Александр Малькевич. В норвежском издании отмечают, что число их читателей из России после блокировки "значительно сократилось".

В 2016 году Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по освещению информации о самоубийствах в российских средствах массовой информации. В пособии, в частности, предлагалось показывать "сбалансированную картину жизни умершего, описывая проблемы наряду с успехами и победами" и писать не больше чем об одном суициде в день. Так ведомство предполагало бороться с пропагандой суицидов, запрещённой российским законодательством.