Кинотеатр в Сан-Франциско отменил показ российского фильма "Т-34"

Кинотеатр в Сан-Франциско отменил показ фильма режиссёра Алексея Сидорова "Т-34". Об этом в интервью ТАСС сообщил Александр Беляков – представитель группы компаний "Киносфера", которая занимается прокатом фильма в США и Канаде.

Беляков рассказал, что показ фильма был намечен на 21 февраля. По словам представителя российской компании, показ сорван из-за реакции радикалов, увидевших в фильме пропаганду. Беляков утверждает, что владельца кинотеатра в Сан-Франциско запугали звонками и электронными письмами.

Ранее с просьбой к кинотеатрам отменить показ "Т-34" в Соединённых Штатах обратилось посольство Украины в США. В сообщении на странице дипмиссии в Фейсбуке говорится. Что фильм популяризирует современную российскую агрессию, жертвой которой, в частности, стала и Украина.

Ранее показ российского фильма отменил кинотеатр в Бостоне. Тогда активисты убедили владельца кинотеатра отказаться от показа. По их словам, фильм содержит в себе милитаристскую пропаганду и не имеет авторского взгляда на историю.

Фильм "Т-34" рассказывает о бежавших из германского концлагеря в годы Второй мировой войны советских солдатах. По сценарию герои фильма бежали из плена, захватив привезённый немцами с фронта новейший советский танк Т-34.

Прокат картины в США и Канаде начался 17 февраля. Предполагается, что фильм будет показан в 20 городах. По данным "Киносферы", показы "Т-34" уже состоялись в Торонто, Атланте и Лос-Анджелесе.

Среди продюсеров фильма – Никита Михалков, а также выходец из СССР бизнесмен Леонид Блаватник. Он фигурировал в деле о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году.