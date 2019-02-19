Польша потребовала от Швеции выдать бывшего сталинского судью

После отказа шведского суда выдать Польше бывшего сталинского судью в Министерство иностранных дел Польши вызван посол Швеции в Варшаве. Об этом сообщает польский телеканал TVP-Info. Вынесший ряд смертных приговоров Стефан Михник – сводный брат главного редактора "Газеты Выборчей" Адама Михника, ведущего критика правящей в Польше партии "Право и справедливость".

По сообщениям польских СМИ, 85-летний Стефан Михник обвиняется в совершении ряда преступлений, среди которых – вынесение нелегальных смертных приговоров в начале 50-х годов. Жертвами Михника стали деятели польских подпольных формирований, которые организовали вооруженное сопротивление сначала против немцев, а после Второй мировой войны – против новой коммунистической власти.

В октябре 2018 года Окружной военный суд в Варшаве выдал европейский ордер на арест против брата главного редактора польской "Газеты Выборчей". В январе польские органы обратились в суд в шведском Гётеборге (в его юрисдикции проживает Стефан Михник) и потребовали разрешить его экстрадицию.

В феврале суд в Швеции отказался это делать, сославшись на местные юридические нормы: по шведским законам уже истек срок давности по преступлениям, в совершении которых обвиняется Михник. Кроме этого, обвиняемый располагает гражданством Швеции.

С этими аргументами не согласно польское правительство: "Прецедентной является ситуация, в которой [страна] отказывается выдать сталинского преступника, вынесшего смертные приговоры, вина которого в совершении преступлений против человечества доказана. У этих преступлений нет срока давности", – заявил заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский.

По итогам возбужденного против Стефана Михника уголовного дела в 2010 году уже был выдан европейский ордер на арест. Тогда суд в шведском городе Уппсала отказал Польше в экстрадиции бывшего сталинского судьи.

После антисемитской чистки в польской армии в конце 60-х годов Стефан Михник эмигрировал в Швецию. Сводный брат главного редактора "Газеты Выборчей" стал активно поддерживать демократическую оппозицию в Польше, сотрудничая также с польской службой Радио Свобода.

Своё участие в сталинских репрессиях Михник объяснил очень молодым возрастом, назвав себя "незнающим инструментом террора". Главный редактор "Газеты Выборчей" Адам Михник ранее заявлял, что возраст не освобождает его сводного брата от ответственности. При этом он считает, что жизненный путь Стефана Михника используется нынешней властью для дискредитации его деятельности как ведущего критика правящей партии.