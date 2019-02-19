Берни Сандерс заявил об участии в президентской гонке в США

В США независимый сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс заявил об участии в борьбе за пост президента на выборах 2020 года. В 2016 году Сандерс участвовал в президентской кампании от Демократической партии. Однако уступил тогда Хиллари Клинтон, которая проиграла выборы республиканцу Дональду Трампу.

В интервью радиостанции Вермонта Сандерс, в частности, сказал, что в первую очередь хочет сменить на посту Трампа. Действующего президента сенатор назвал позором для страны и лжецом. Кроме того, по словам Сандерса, он хочет реализовать идеи, которые предлагал во время выборов в 2016 году.

Приоритетами в своей кампании Сандерс среди прочего назвал введение в стране общедоступной системы здравоохранения, повышения минимальной оплаты труда, а также реформу иммиграционной политики.

Сандерс официально не член Демократической партии и называет себя независимым кандидатом. Издание Politico отмечает что технически это допустимо, но, по мнению прессы, выглядит весьма необычно.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.

Ожидается, что в праймериз от республиканцев будут участвовать действующий президент Дональд Трамп, а также губернатор Массачусетса Уильям Уэлд. Со стороны демократов в праймериз, в частности, могут принять участие сенатор от Нью-Джерси Кори Букер, заявивший о намерении участвовать в выборах; представитель Гавайев в Конгрессе Тулси Габбард, а также сенаторы от Калифорнии Камала Харрис и от Массачусетса Элизабет Уоррен.