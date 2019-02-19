AI раскритиковала Украину за расследование событий Евромайдана

Украина не добилась справедливости для жертв злоупотреблений со стороны полиции в ходе Евромайдана в 2013-2014 годах. С таким заявлением выступила международная правозащитная организация Amnesty International.

По словам правозащитников, система препятствовала правосудию вместо того, чтобы преследовать в судебном порядке бывших и нынешних сотрудников правоохранительных органов, ответственных за расстрел протестующих на Майдане.

Организация призвала власти Украины содействовать расследованию нарушений прав человека.

В ходе Евромайдана в Киеве и других городах были убиты 106 человек, включая 13 полицейских. Генпрокуратура Украины определила подозреваемыми по делу около 450 человек. Прокуратура направила в суд около 300 дел. Суд вынес 48 приговоров. Лишь девять из них – обвинительные с последующими тюремными сроками. Ни один из бывших сотрудников полиции не был приговорён к реальным срокам лишения свободы.

Евромайдан начался 21 ноября 2013 года в Киеве с акции протеста в ответ на приостановку президентом Виктором Януковичем подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Украиной. После разгона палаточного городка оппозиции в Киеве в ночь с 29 на 30 ноября акция переросла в массовые антипрезидентские протесты. Насилие достигло пика в период с 18 по 20 февраля. Тогда в столкновениях погибли 77 человек. 21 февраля Янукович бежал с Украины в Россию.