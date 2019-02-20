Bloomberg: США добиваются от Китая отказа от девальвации юаня

На торговых переговорах с Китаем США настаивают на отказе Пекина от девальвации юаня. Об этом сообщает Bloomberg. Источники агентства утверждают, что Китай намеренно ослабляет национальную валюту для противодействия американским пошлинам. По данным агентства, за год курс юаня упал на 5 процентов. Администрация Дональда Трампа заявляет, что если Китай продолжит девальвировать юань, то США будут поднимать тарифы на импорт китайских товаров.

По словам собеседников агентства, этот вопрос обсуждается уже несколько месяцев, но пока безрезультатно. Очередной раунд переговоров должен начаться на этой неделе.

США собирались с января 2019 года повысить тарифы на импорт товаров из Китая с 10 до 25 процентов. Однако в декабре на саммите Большой двадцатки в Аргентине президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпинь договорились отложить повышение пошлин на 90 дней.В конце января в Вашингтоне состоялся очередной раунд торговых переговоров. Тогда Трамп заявил, что надеется на подписание соглашения до 1 марта. В свою очередь в Белом доме отметили, что если договор не будет подписан, то со 2 марта Вашингтон введёт повышенные пошлины на китайские товары на сумму 200 миллиардов долларов.