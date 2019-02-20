Президент Трамп подписал указ о создании Космических войск США

Президент Дональд Трамп подписал во вторник распоряжение о создании нового вида вооруженных сил США – Космических войск для отражения агрессии и защиты национальных интересов в космосе.

На прошлой неделе в докладе, опубликованном Агентством военной разведки, в качестве основных потенциальных противников США вновь были названы Россия и Китай. В агентстве утверждают, что Москва и Пекин принимают целый ряд мер для борьбы с США в космосе, в том числе, разрабатывая "вооруженные спутники, энергетическое оружие и наблюдательные сети".

Два сотрудника Пентагона в беседе с корреспондентом "Голоса Америки" рассказали, что законопроект о создании Космических войск будет внесен в Конгресс уже в ближайший понедельник. В проекте, которыйесть в распоряжении издания, содержится предварительная оценка годового бюджета нового вида Вооруженных сил - порядка 73 миллионов долларов в год в течение первых пяти лет.

Впервые создание космических войск Трамп анонсировал в марте 2018 года. Он пообещал увеличить оборонное финансирование на эти цели. В июне прошлого года Трамп распорядился создать в США космические войска. Тогда планировалось их сформировать к 2020 году. Для защиты Америки "нужно доминирование в космосе", заявилТрамп.