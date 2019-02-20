Шойгу предложил ввести в магазинах льготы для орденоносцев

Министр обороны России Сергей Шойгу предложил ввести в сетевых супермаркетах систему льгот для граждан страны, награждённых орденом Мужества и (или) медалью "За отвагу". Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Получение такого запроса изданию подтвердили в Х5 Retail Group, которой принадлежат торговые сети "Пятёрочка", "Перекрёсток" и "Карусель". Там уточнили, что предложение Шойгу изучается.

В компании также заявили, что у всех её магазинов есть программа лояльности со скидками для пенсионеров и специальными условиями для покупателей с детьми.

Источник "Коммерсанта" утверждает, что предложения о создании системы льгот "в целях повышения социального статуса" награждённых медалями россиян, поступили "как минимум восьми игрокам". Четыре из них ответили, что рассматривают эту идею положительно.

Инициатива Сергея Шойгу является продолжением практики, действующей в системе магазинов "Военторг". Они есть почти во всех регионах России, но в них не представлен ряд товаров, например – детские игрушки, уточняет "Коммерсантъ".

Источники издания также подчеркивают, что глава Минобороны не предлагает вносить изменения в закон "О статусе военнослужащих", а его предложение носит рекомендательный характер.