Демократические институты Европы подверглись хакерским атакам в период с сентября по декабрь 2018 года. От них пострадали более ста сотрудников Немецкого общества внешней политики и работников европейских офисов Института Аспена и Германского Фонда Маршалла США. Об этом в среду сообщила компания Microsoft в пресс-релизе, посвященном усилению кибербезопаности в преддверии выборов в Европарламент.

В Microsoft утверждают, что за атаками стоит хакерская группировка Strontium, которую в компании связывают с российским правительством.

Ранее в Microsoft заявляли, что Strontium, Fancy Bear и ATP28 – это одна и та же группа хакеров. В разное время сообщалось, что именно они стояли за резонансными атаками на государственные, военные и общественные организации в различных странах начиная с середины 2000-х годов.

В Microsoft утверждали, что в августе 2018 года компания предотвратила попытку хакерской атаки на республиканские аналитические центры в США. Её предположительно планировала осуществить группировка Strontium.