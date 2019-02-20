Макаревич объяснил фразу об идиотизме 80% населения Земли

Лидер рок-группы "Машина Времени" Андрей Макаревич прокомментировал реакцию в сети на его слова о том, что 80 процентов населения Земли — идиоты. "Если бы там не было этой фразы, вырвали бы другую, эффект был бы тот же", - сказал музыкант BFM.RU. По словам Макаревича, его это уже давно не удивляет и не огорчает. "И в конечном счете подтверждает тезис, который все обсуждают", - добавил музыкант.

Ранее издание Лента.ру вынесло в заголовок интервью с Макаревичем фразу о том, что "80 процентов населения Земли – идиоты". Эти слова прозвучали в ответ на вопрос о работе в составе общественного совета при комитете Госдумы России по культуре, куда Макаревич вошёл в начале года.

Музыкант отметил, что в целом первое заседание совета вселило в него оптимизм. Он выступает против практики что-либо запрещать, кроме единственного запрета — "орать по телевизору", так как это калечит психику людей.

После публикации интервью в соцсетях разгорелся скандал. В соцсетях некоторые пользователи предложили "выдворить Макаревичаиз страны", отдать "под суд" и лишить наград.

Лидера "Машины времени" предлагают лишить всех наград не в первый раз. Гонения на Андрея Макаревича в России начались ещё в 2014 году из-за его позиции по Крыму. В августе того же года после его выступления в лагере беженцев из Донбасса в украинском городе Святогорске некоторые российские общественные деятели и политики обвинили музыканта в антироссийских убеждениях. Концерты Макаревича в России стали один за другим отменяться по самым неожиданным причинам.