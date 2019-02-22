Защитник "чужих". Николай Полозов

В новом выпуске «Культа личности» – адвокат Николай Полозов, последовательно защищающий людей, которых российская власть считает своими врагами.
Автор и ведущий – Леонид Велехов.
Эфир 23 февраля 2019 года в 21.05
В новом выпуске «Культа личности» – адвокат Николай Полозов, последовательно защищающий людей, которых российская власть считает своими врагами.
Автор и ведущий – Леонид Велехов.
Эфир 23 февраля 2019 года в 21.05
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.