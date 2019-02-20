Суд не смягчил тюремные условия организатору убийства Старовойтовой

Брасовский районный суд Брянской области оставил организатора убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой в колонии строгого режима.

Защита Юрия Колчина просила изменить вид исправительного учреждения, в котором тот отбывает наказание, с исправительной колонии строгого режима на колонию-поселение. В решении суда говорится, что оснований для этого не найдено.

Это уже третье ходатайство Колчина. В 2016 и 2018 годах он просил об условно-досрочном освобождении, но оба раза ему было отказано.

Депутат Госдумы, сопредседатель партии "Демократическая Россия" Галина Старовойтова была застрелена в подъезде своего дома в Санкт-Петербурге 20 ноября 1998 года. Её помощник Руслан Линьков был серьёзно ранен.

По делу об убийстве Старовойтовой были осуждены исполнитель преступления, член "тамбовской" преступной группировки Виталий Акиншин (он получил 23 с половиной года колонии строгого режима), экс-депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Глущенко, признанный судом соучастником (его приговорили к 17 годам), и организатор убийства, бывший прапорщик ГРУ Юрий Колчин, получивший 20 лет.

С учётом трёх лет, проведённых под арестом, в местах заключения Колчин отбыл уже 16 лет.

Заказчик убийства Старовойтовой не установлен до сих пор.