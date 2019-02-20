Сын президента Азербайджана Гейдар Алиев с 9 лет владеет особняком в одном из самых престижных и закрытых поселков Рублево-Успенского шоссе – "Сады Майендорф", дома в котором несколько раз признавались самыми дорогими в России. Об этом пишет издание "Проект".

По данным издания, участок и дом Алиева-младшего сначала были оформлены на тестя (отца жены) президента Азербайджана Арифа Пашаева, он подарил недвижимость Алиеву-младшему через год после покупки. Сейчас участок такой же площади с жилым домом в этом поселке продается за 2,3 млрд рублей (около $35 млн), отмечает издание.

Площадь дома Гейдара Алиева-младшего – более 1,6 тысячи квадратных метров, площадь участка – около 1,7 акра. Рядом расположен ещё один дом, принадлежащий старшей дочери президента Азербайджана Лейле Алиевой, она стала владелицей недвижимости в 20 лет, отмечает издание.