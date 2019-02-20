Предполагаемый организатор пыток в ИК №1 отправлен под домашний арест

Кировский районный суд Ярославля отправил под домашний арест бывшего начальника ярославской исправительной колонии №1 Дмитрия Николаева, которого подозревают в организации пыток заключённого Евгения Макарова.

О такой мере пресечения ходатайствовала прокуратура, посчитавшая заключение под стражу "слишком жёсткой мерой".

При этом адвокат потерпевшего Макарова, Ирина Бирюкова, подала ходатайство, чтобы во время заседания Николаев находился не в клетке, а рядом с адвокатами, как это предусматривает Европейская конвенция о защите прав человека. Суд это ходатайство удовлетворил.

В июле 2018 года "Новая газета" опубликовала видео пыток заключённого ярославской колонии №1 Евгения Макарова. Он заявлял о систематических издевательствах со стороны сотрудников ИК ещё в 2017 году, однако Следственный комитет завел уголовное дело лишь после обнародования видеодоказательств – их удалось добыть юристу "Общественного вердикта" Ирине Бирюковой. По этому уголовному делу арестовано больше 15 сотрудников ФСИН.

Бывший начальник колонии Дмитрий Николаев и его заместитель Игит Михайлов были задержаны 18 февраля этого года. Против них дали показания другие арестованные по делу о пытках. По словам бывших сотрудников колонии, именно Николаев распорядился провести "воспитательные работы" с Евгением Макаровым. Он предупреждал, что заключенный будет оказывать сопротивление, и поэтому к нему нужно применить силу.

Пытки Макарова сотрудники ФСИН записали на видео и отнесли в кабинет Михайлова, где её посмотрел Николаев. Далее видео передали первому заместителю начальника управления ФСИН по Ярославской области Геннадию Баринову.

По данным "Общественного вердикта", последнее время Михайлов работал в ярославском управлении ФСИН, а Николаев – заместителем прокурора по надзору за исполнением закона в исправительных учреждениях.