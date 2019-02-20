New York Times: Трамп 1100 раз критиковал расследование Мюллера

Президент США Дональд Трамп более 1100 раз публично критиковал ведущееся в Соединённых Штатах расследование предполагаемого российского вмешательства в президентские выборы 2016 года. Об этом пишет газета The New York Times в расследовании о том, как Трамп противостоит действия спецпрокурора Роберта Мюллера и своих оппонентов-демократов в Конгрессе.

Речь идёт о заявлениях в твиттере (их больше всего), в официальных выступлениях, на митингах и во время пресс-конференций и интервью.

Чаще всего Трамп критикует расследование как необъективное, называя его "охотой на ведьм", а спецпрокурора Роберта Мюллера обвиняя в связях с демократами. Также резидент в связи с расследованием критикует руководство ФБР и других правоохранительных органов, уволенного им директора ФБР Джеймса Коми, бывших представителей администрации Обамы, свою соперницу на выборах Хиллари Клинтон, прессу. При этом, как утверждает New York Times, 61 раз с начала своего президентского срока Трамп одобрительно отозвался о президенте России Владимире Путине. Неясно, впрочем, каковы критерии того, какое высказывание аналитики из FactSquared, работу которых использовала New York Times, считали критическим, а какое - одобрительным.

В расследовании, помимо прочего, утверждается, что Трамп пытался добиться того, чтобы за делом его бывшего юриста Майкла Коэна, давшего против президента показания по делу о выплате двум женщинам нескольких сотен тысяч долларов за молчание о предполагаемых сексуальных связях с Трампом, наблюдал лояльный ему прокурор. При этом, как утверждает газета, исполняющий обязанности генпрокурора Мэтт Уитакер отказал в этой просьбе.

Сам Трамп пока не прокомментировал публикацию.

Спецпрокурор Роберт Мюллер за почти два года своего расследования предъявил различные обвинения нескольким бывшим сотрудникам предвыборного штаба Трампа, а также - заочно - ряду граждан России, включая сотрудников так называемой "фабрики троллей" и предполагаемых агентов российской военной разведки. При этом никому из американцев пока не предъявлены обвинения в сговоре с Россией с целью влияния на выборы.