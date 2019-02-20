ФРГ проверит информацию о выплате пенсий в Бельгии за службу в СС

Власти ФРГ проверят информацию бельгийских СМИ о том, что некоторые граждане Бельгии до сих пор получают пенсии из Германии за службу в войсках СС. Об этом заявили в германском министерстве труда.

Во вторник, 19 февраля, бельгийская пресса сообщила, что 27 пожилых граждан Бельгии, воевавших на стороне нацистов, или их наследники до сих пор получают пенсии в обмен за лояльность, верность и послушание. Выплаты производятся по указу Адольфа Гитлера от 1941 года. Журналисты уточняют, что размер ежемесячных пенсий варьируется от 425 до 1275 евро.

Все законы, принятые в нацистской Германии, должны были быть отменены по решению Потсдамской конференции, но это не коснулось пенсионных законов, пишет бельгийская De Morgen.