Картина "Простите" с подписью Горбачёва продана на аукционе в Москве за 12 миллионов рублей со 120-кратным превышением первоначальной цены, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на организатора торгов.

Картина была создана на холсте, подписанным Горбачёвым в 2009 году. Он подписал пустой холст, на котором позднее художник написал слово "Простите". Имя покупателя картины осталось неизвестным.

Михаил Горбачёв был последним руководителем СССР, руководивший ей как генеральный секретарь ЦК коммунистической партии и как президент. В январе 2017 социологический Левада-центр публиковал результаты опроса, согласно данным которого негативно к Горбачёву относились 46 процентов опрошенных, хуже, чем к Сталину и Николаю II.