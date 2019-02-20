CNN: США объявят о завершении расследования "российского следа"

Генеральный прокурор США Уильям Барр на следующей неделе может объявить о завершении расследования о вероятном вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники. По их данным, затем Барр представит секретный отчёт о расследовании в Конгресс.

CNN отмечает, что сроки представления отчёта могут измениться из-за предстоящей встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Ожидается, что саммит лидеров двух стран пройдёт 27-28 февраля во Вьетнаме.

В США ведется расследование вероятного вмешательства России в президентские выборы в США. В начале августа 2017 года спецпрокурор США Роберт Мюллер созвал большую коллегию присяжных для расследования "российского следа" в выборах в 2016 году. Мюллер выясняет, имел ли место сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Москва свою причастность к выборам в других государствах категорически отвергает.