Bloomberg: правительство Мадуро поручило бизнесу открыть счета в России

Правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро, легитимность которого не признают США и ещё ряд стран, поручило руководителям 50 компаний по производству товаров широкого потребления, открыть банковские счета в России, Турции, Китае и Индии для защиты от возможных санкций. Об этом агентству Bloomberg рассказали источники после встречи в Каракасе 18 февраля.

Предпринимателям также было поручено наладить сотрудничество с поставщиками этих стран. При этом их предупредили о том, что им грозит наказание за срывы производства. Цены на товары бизнесменов также попросили не повышать — инфляция в стране якобы уже начала замедляться.

В конце января США ввели санкции в отношении венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, чтобы заблокировать доступ режима Мадуро к нефтедолларам. Позже появились сообщения, что PDVSA – основной источник доходов Венесуэлы - рекомендует партнерам по совместным предприятиям перечислять выручку от продажи нефти на счёт в российском Газпромбанке.

В последние годы в Венесуэле продолжается гуманитарный кризис. В 2018 году показатель инфляции в стране превысил отметку одного миллиона процентов. C 2014 года в стране регулярно вспыхивают уличные протесты против президента. В январе Хуан Гуайдо на митинге оппозиции объявил себя временным президентом страны и пообещал провести в стране новые выборы.

Россия по-прежнему признаёт Мадуро президентом и обвиняет США во вмешательстве в дела Венесуэлы.