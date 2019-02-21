Amnesty: Мадуро использует "голод, репрессии и страх" против оппонентов

"Голод, наказания и страх: формула репрессий, используемая режимом Николаса Мадуро". Так озаглавлен доклад Amnesty International о нарушениях прав человека в Венесуэле со стороны репрессивных органов, действующих по приказу президента Николаса Мадуро, легитимность которого не признают США и ряд других стран мира.

Правозащитники утверждают, что ряд активистов оппозиции были в Венесуэле убиты сотрудниками правоохранительных органов, сотни людей были арестованы без каких-либо оснований. Речь идёт об участниках массовых акций протеста в январе, в ходе которых оппонент Мадуро Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.

"Подчинённые Мадуро пытаются использовать страх и репрессии в качестве стратегии социального контроля против тех, кто требует перемен. Правительство Мадуро преследует наиболее обездоленных людей, тех, кого оно, как оно само утверждает, защищает - вместо этого оно убивает их, лишает свободы и угрожает им" - заявила Эрика Гевара-Росас, координатор Amnesty на американском континенте.

К докладе говорится, что с 21 по 25 января в Венесуэле были убиты не менее 41 участника акций протеста - все они были застрелены. Задержаны были более 900 человек. Вину за это правозащитники возлагают главным образом на национальную полицию, в особенности её спецназ.

Amnesty International призвало ведомство ООН по правам человека, а также прокурора Международного уголовного суда обратить внимание на ситуацию в Венесуэле.