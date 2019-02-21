Трамп приказал не пускать в США уехавшую в "ИГ" жительницу Алабамы

Президент США Дональд Трамп распорядился не пускать бывшую жительницу штата Алабама, в 2014 году уехавшую в Сирию на территорию, которая контролировалась тогда террористической группировкой "Исламское государство", обратно в Соединённые Штаты. Об этом он написал в твиттере.

Госсекретарь Майк Помпео подтвердил, что у 24-летней Ходы Мутаны нет оснований для въезда в страну, поскольку, по его словам, она не является гражданской США.

4 года назад женщина вышла замуж за члена группировки "ИГ". Она участвовала в онлайн-агитации джихадистов: в частности, в Сети распространялось фото, на котором она, предположительно, сжигает американский паспорт. Сейчас она бежала и находится в лагере беженцев на территории, контролируемой курдскими союзниками США в Сирии. Она заявляет, что жалеет о своём принятом ранее решении и хочет вернуться в Соединённые Штаты с полуторагодовалым сыном.

Адвокат семьи Мутаны заявляет, что женщина была гражданкой США по рождению, и поэтому власти не могут препятствовать ей в возвращении на родину. Госдепартамент утверждает, что, хотя она и была рождена в США, Мутана не имеет право на гражданство, поскольку её родители, граждане Йемена, находились в Соединённых Штатах как дипломаты.

Дискуссии о проблеме возвращения на родину бывших членов "ИГ" ведутся и в Европе. Дональд Трамп недавно призвал страны ЕС "забрать себе" более 800 бывших бойцов "ИГ", предположительно граждан европейских стран, взятых в плен в Сирии. Британия недавно лишила гражданства Шамиму Бегум, которая в 15 лет отправилась из Лондона на территорию, контролируемую террористической группировкой, а теперь обратилась с просьбой о возвращении.