"Семь с ума сошло": Путин считает подлётное время ракет

Президент России Владимир Путин на встрече с главными редакторами российских информационных агентств и печатных СМИ вечером в среду развил свою высказанную ранее мысль о том, что Соединённые Штаты и их союзники должны подсчитать подлётное время новых российских ракет, прежде чем принимать решения о размещении ракет средней дальности в Европе.
Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин задал Путину вопрос о том, почему в послании Федеральному собранию президент сравнил гиперзвуковую систему "Авангард" с первым искусственным спутником Земли. Путин ответил, что это сравнение полностью оправданно, поскольку "там речь шла о баллистических ракетах, а здесь – о новом виде стратегического оружия".
"Вы знаете, когда я был на последних испытаниях, смотрел и когда оператор сказал «квитанция», что означает «изделие прибыло к цели, прямо как в кол попало», – понимаете? – это потрясающий успех нашей науки, инженерной школы и оборонной отрасли производства. Потрясающий успех" - сказал Путин. Утверждается, что блок "Авангард" может передвигаться со скоростью, превышающей скорость звука в 20 раз, в плотных слоях атмосферы.
На замечание о том, что в случае гипотетического размещения ракет НАТО в Грузии и Украине подлётное время до Москвы сократится до 6 минут, Путин вновь рекомендовал посчитать, с какой скоростью долетят до "вероятного противника" российские ракеты, если будут перемещаться со скоростью 9 махов (то есть быстрее скорости звука в атмосфере в 9 раз - это примерно 3 километра в секунду).
"Это все просто как апельсин. Шесть на ум пошло, семь с ума сошло. Посчитайте, сколько это будет. И Грузия, и Украина большого выигрыша им не даст" - сказал Путин. При этом конкретных расчётов он не привёл.
- Слова "Шесть на ум пошло, семь с ума сошло", которыми Путин проиллюстрировал свои утверждения, он неоднократно использовал в прошлом по самым разным поводам, но чаще всего - встречаясь с подростками.
- 13 декабря 2018 года на Всероссийском открытом уроке в Ярославской области Путин сказал, что арифметика, которую изучают в школе - "шесть на ум пошло - семь с ума сошло" - это не вполне математика.
- А 1 сентября того же года в школе "Сириус" Путин высказал иное суждение: "Математика – сухая субстанция: шесть на ум пошло, семь с ума сошло – все".
- В январе 2018 года тоже на встрече со школьниками Путин высказался так: "Подготовка должны быть постоянной. Это должно быть нормой жизни каждого человека. Не так, что получил диплом, корочку, получил "пятерки", "четверки", и все. Забыл, возрадовался и положил на полку и сидишь, считаешь: шесть на ум пошло, семь с ума сошло, и забыл про это. Нет. Если хочешь быть хорошим специалистом, нужно каждый день заниматься подготовкой".
- Наконец, ещё в 2009 году Путин употребил поговорку в таком контексте: "А главным образом повышение роли государства должно заключаться в том, что оно, государство, должно здесь, вот в этих инструментах, навести порядок. И если это произойдет, если удастся это сделать, скажем, в рамках „восьмерки“, „двадцатки“, „тридцатки“… Шесть на ум пошло, семь с ума сошло — неважно. Если мировому сообществу удастся договориться об общих правилах игры, тогда можно рассчитывать на то, что элементы стабильности вернутся".
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