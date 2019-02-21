"Семь с ума сошло": Путин считает подлётное время ракет

Президент России Владимир Путин на встрече с главными редакторами российских информационных агентств и печатных СМИ вечером в среду развил свою высказанную ранее мысль о том, что Соединённые Штаты и их союзники должны подсчитать подлётное время новых российских ракет, прежде чем принимать решения о размещении ракет средней дальности в Европе.

Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин задал Путину вопрос о том, почему в послании Федеральному собранию президент сравнил гиперзвуковую систему "Авангард" с первым искусственным спутником Земли. Путин ответил, что это сравнение полностью оправданно, поскольку "там речь шла о баллистических ракетах, а здесь – о новом виде стратегического оружия".

"Вы знаете, когда я был на последних испытаниях, смотрел и когда оператор сказал «квитанция», что означает «изделие прибыло к цели, прямо как в кол попало», – понимаете? – это потрясающий успех нашей науки, инженерной школы и оборонной отрасли производства. Потрясающий успех" - сказал Путин. Утверждается, что блок "Авангард" может передвигаться со скоростью, превышающей скорость звука в 20 раз, в плотных слоях атмосферы.

На замечание о том, что в случае гипотетического размещения ракет НАТО в Грузии и Украине подлётное время до Москвы сократится до 6 минут, Путин вновь рекомендовал посчитать, с какой скоростью долетят до "вероятного противника" российские ракеты, если будут перемещаться со скоростью 9 махов (то есть быстрее скорости звука в атмосфере в 9 раз - это примерно 3 километра в секунду).​

"Это все просто как апельсин. Шесть на ум пошло, семь с ума сошло. Посчитайте, сколько это будет. И Грузия, и Украина большого выигрыша им не даст" - сказал Путин. При этом конкретных расчётов он не привёл.