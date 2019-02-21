Школьницу из России вернули из иракской тюрьмы на родину

Уроженка Новосибирской области 14-летняя Алла вернулась на родину самолетом МЧС. Она до последнего времени содержалась в багдадской тюрьме "Расафа" вместе со старшей сестрой и матерью Ольгой Ш., которую в Ираке обвиняют в терроризме. Об этом сообщило vn.ru.

По данным издания, Алла была в числе других детей, чьи родители содержатся в тюрьмах Сирии и Ирака. Она прожила за границей пять лет.

Мать подростка и ее старшая дочь Татьяна, которой исполнилось 19 лет, по-прежнему ожидают приговора суда в тюрьме. Скорее всего, их обвинят в терроризме, наказание по этой статье – вплоть до смертной казни. Об отце Аллы, Косиме Х., нет никакой информации.

Ольга работала медсестрой в поселке Новочановское Барабинского района, воспитывала дочь Татьяну. Она вышла замуж за исламиста, в 2005 году у нее родилась дочь Алла. Дети воспитывались в исламских традициях. По оперативным данным, отец Аллы возглавил так называемый Барабинский джамаат – ячейку, созданную для вербовки сторонников в ряды запрещенной в России организации "Исламское государство", сообщает издание.Затем семья переехала в Египет, в 2014 году связь с Ольгой была потеряна.

В марте 2018 года имя Ольги оказалось в списке 25 россиянок, которых иракским властям передала чеченская группа, занимавшаяся поиском и возвращением на родину женщин и детей, обнаруженных на территории, подконтрольной ИГ. Ольга была обнаружена в Мосуле. В середине января стало известно, что бывшая жительница Новосибирской области и двое ее дочерей Татьяна и Алла находятся в тюрьме в Багдаде.