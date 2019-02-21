Восемь вбросов и один потоп. Как фальсифицировали выборы в Подмосковье

Проанализировав записи с камер видеонаблюдения, участники “Альянса независимых наблюдателей” заявили о восьми случаях вброса бюллетеней на восьми избирательных участках в подмосковном городе Рошаль. Это произошло во время выборов губернатора в единый день голосования 9 сентября 2018 года. Активисты насчитали 6796 вброшенных бюллетеней.

– Это у вас кто? Дай мне, чтобы не перепуталось, – член избирательной комиссии №2677 попросила пачку бюллетеней у своих коллег. Те, судя по видео, уже вскрыли переносные ящики для надомного голосования, один стационарный, находившийся непосредственно на участке на территории Детской школы искусств Рошаля, рассортировали часть бюллетеней по выбранным кандидатам и готовились обрабатывать вторую стационарную урну. С пачкой бюллетеней член комиссии отошла к столу, оказавшемуся вне обзора камер наблюдения, а вернулась с куда большим количеством документов, пытаясь прикрыть их листком бумаги. Позже выяснилось, что обновлённая кипа бюллетеней была с голосами за действующего губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва.

Город Рошаль небольшой: в нём живут 20 тысяч человек, из которых 16 с половиной тысяч имеют право голоса. Он находится в 145 километрах к востоку от Москвы. После выборов местная пресса радостно отчиталась о втором месте города по явке в регионе: 63,56%. Лояльность действующему главе Подмосковья, по официальным данным, продемонстрировали 78,68% избирателей. На участке в школе искусств за него проголосовали 90,57% при явке в 63,7%. При этом средняя явка на выборах в области составила 38,51%. Это и вызвало подозрения у участников “Альянса независимых наблюдателей”, куда входят движения “Голос”, “Сонар” и “Гражданин наблюдатель”.

– Для города, в котором власть пытается разместить мусоросортировочный комплекс, это высокая явка, – считает координатор “Альянса независимых наблюдателей” по юго-востоку Подмосковья Иван Журавлёв. – Если брать в целом Подмосковье, то там, где была явка выше 50 процентов, изначально подозревается фальсификация. У нас средняя фактическая явка на выборах губернатора составляет в зависимости от удалённости или приближённости к Москве от 20 до 38–40 процентов, но не 50 и более. Там, где 50 процентов, уже можно подозревать факт работы местных участковых комиссий и, соответственно, сотрудников администрации. Второй момент: вместе с этой высокой явкой был получен высокий результат за губернатора Андрея Воробьева.

В Рошале работали восемь избирательных участков, каждый был оборудован двумя камерами. Почти четверть сотрудников участковых избирательных комиссий – сотрудники администрации города, немногим меньше половины – бюджетники. Трансляции с участков наблюдатели предусмотрительно записали.

– Мы давно занимаемся просмотром записей, у нас отработана методика, – рассказывает координатор по видеонаблюдению Виктор Кабанов. – Запускается программа на нужной скорости, удобной для просмотра волонтёру. Считаем и выданные бюллетени, и бюллетени, опущенные в ящик, на всякий случай.

Виктор Кабанов и Иван Журавлёв отсмотрели 16 записей длиной по 16 часов и пришли к выводу: явка в Рошале завышена почти втрое, а вброс бюллетеней был на всех восьми избирательных участках.

Бешеная явка

Член комиссии на участке №2678 в средней школе №2 (наблюдатели предполагают, что это заместитель председателя УИК) голосовала на этом же участке. Дважды, с интервалом в два часа, что следует из опубликованного активистами видео. Отметку о выдаче ей бюллетеней в книгу избирателей вносил один и тот же сотрудник УИК. Двумя бюллетенями волеизъявление не ограничилось.

От стола с бюллетенями после предполагаемого вброса член УИК отошла уже с пустой упаковочной бумагой

Голосование проходило в спортивном зале школы, его организаторы поделили ширмой на две зоны, общественную, с ящиками для голосования, и служебную. После закрытия участка проголосовавшая дважды член комиссии вернулась со служебной части ширмы с чем-то, завёрнутым в крафтовую бумагу. Наблюдатели подозревают, что пачку бюллетеней член комиссии подложила во время вскрытия стационарного ящика. В этот момент она попросила коллег быть кучнее, отчего вскрытие пакета из крафтовой бумаги оказалось скрыто от камер. От стола с бюллетенями после предполагаемого вброса член УИК отошла уже с пустой упаковочной бумагой. Согласно подсчётам активистов, на этом участке число бюллетеней, оказавшихся в урне к окончанию голосования, было на 795 меньше официально заявленного. Официальная явка – 64,82%, наблюдатели же насчитали здесь худшую явку в городе – 18,89%.

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Фальсификации на участке №2677 в Детской школе искусств и участке №2678 в школе №2 оказались наиболее “кинематографичными”. В остальных случаях выводы о вбросах строились на сравнении данных территориальной избирательной комиссии о явке и подсчётах активистов. Видео с участков они распространили в городских пабликах в социальных сетях. В комментариях – волна негодования и последовавшие за этим обращения жителей к властям.

“Согласно нашему законодательству, заявления о нарушениях избирательного права должны подавать жители муниципалитета, – объясняет Иван Журавлёв. – Несколько человек решили написать заявления на имя президента, в следственный отдел при прокуратуре, но это были стихийным образом поданные заявления отдельными гражданами”.

Я приходил на выборы и видел, что там людей нет

В администрацию президента, например, направил письмо рошалец Артём Цедяков, возмутившись действиями членов УИК. В Центризбирком пожаловался Андрей Михин, послав электронное обращение. “Я приходил на выборы и видел, что там людей нет. А потом у нас говорят, что явка такая бешеная”, – сообщил он Радио Свобода.

"Официальных обращений в комиссию о правонарушениях в городском округе Рошаль пока не поступало, – сказал “Медузе” глава Избирательной комиссии Московской области Илья Березкин. – Заявлений о предоставлении записей с участков также не было. В Московской области выборы признаны состоявшимися. Все информационные сообщения проверяются комиссией, в случае появления сомнений материалы направляются в правоохранительные органы. Городской округ Рошаль не станет исключением".

Пока не проявляют излишнюю заинтересованность и правоохранительные органы, отреагировавшие на сообщения о вбросах после серии публикаций в СМИ.

– В прошлую субботу мне сначала отзвонился сотрудник ОБЭПа шатурского, затем позвонил следователь Следственного комитета по Шатуре (Рошаль подведомственен шатурским правоохранительным органам. – РС), они меня пригласили на дачу показаний, – рассказывает Иван Журавлёв. – Я не отказывался, мы с ними договорились, что обязательно созвонимся в понедельник, 18 февраля. Но в понедельник мне никто не позвонил, ни сам начальник Следственного комитета по Шатуре, ни следователь, как он обещал. В связи с этим у меня, честно говоря, такая непонятная ситуация: самому ли туда звонить, или в Рошале уже произошли какие-то события, после которых они решили дачу показаний отложить на время.

“Бытовая ситуация”

"Какие-то события" действительно происходили: в ночь на понедельник прорвало трубу в здании администрации Рошаля, затопив помещения городской избирательной комиссии, где находились избирательные документы. В администрации сочли это совпадением. "Взаимосвязи никакой нет, обычная бытовая ситуация, – заявил ИА "Закон" замглавы города Юрий Александров. – В Рошале в этом году ввели в эксплуатацию две новых котельных. Как только начался отопительный сезон, сети начали рваться. Давление просто бешеное. В этот же день и в ДК случился прорыв батареи".

– Мне об этом сообщили ещё в понедельник утром рошалевские активисты, – вспоминает Иван Журавлёв. – Причём с тем посылом, что в пятницу следователи приезжали и пытались вывезти документы из помещения ТИК, но администрация им не дала этого сделать: никто не выдал ключ от железных дверей помещений ТИК. Они уехали, вернулись в понедельник, и там уже все плавало. На протяжении долгого времени горячая вода бесконтрольно лилась на документы. Соответственно, там все промокло, все распарено, а в каком состоянии там находятся документы – для меня большая загадка. Могу сказать, что такие вещи периодически происходят в российских ТИКах, когда привлекается внимание общественности к документам, особенно если есть явные свидетельства их фальсификации.

В среду с местными активистами встречался представитель Центризбиркома, сообщили Радио Свобода участники движения “Народное право Рошаль”.

По словам чиновника, документы при потопе в администрации пострадали не критично, но записи видеокамер не являются доказательством, нужны очные свидетельства. Он также заинтересовался жалобой одной из местных жительниц, которая обнаружила в списке избирателей давно умершего родственника. А выборы губернатора Подмосковья, по его словам, всё равно вне компетенции ЦИК, в отличие от президентских и парламентских.

Очное присутствие наблюдателей на участках, впрочем, в парламенте планируют ограничить: депутаты Госдумы готовят поправки к закону о выборах. "Теперь следить за выборами сможет только наблюдатель с постоянной регистрацией в данном регионе, где проходят выборы, никакого залётного воронья", – цитирует "Фонтанка" депутата Михаила Романова.