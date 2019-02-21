Юнкер не исключил, что в конце концов произойдёт "жёсткий Брекзит"

Уже на будущей неделе британский парламент может вернуться к рассмотрению соглашения о выходе Британии из Евросоюза, ранее отвергнутого большинством депутатов.

Об этом в четверг заявили несколько министров британского правительства. Голосование, однако, состоится только в том случае, если переговоры о внесении изменений в соглашение, которые британские представители ведут сейчас с ЕС, принесут какой-либо результат.

Накануне премьер-министр Тереза Мэй вновь встретилась в Брюсселе с главой Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером. Британские депутаты ранее поручили Мэй добиться видеоизменений положения договора о гарантиях сохранения "прозрачности" границы между Республикой Ирландия и Северной Ирландией. Это - главный камень преткновения, из-за которого соглашение в его нынешнем виде не поддержали североирландские юнионисты и часть консерваторов.

В то время как британские министры выражают сдержанный оптимизм относительно хода переговоров, Юнкер оценил ситуацию в более мрачных тонах. Он не исключил, что соглашение так и не будет одобрено, и Британия 29 марта выйдет из ЕС без всякого соглашения. Это, по словам главы Еврокомиссии, принесёт "ужасные экономические и социальные последствия для Британии и всего континента".

Британский парламент теоретически может заблокировать так называемый "жёсткий Брекзит", но для этого необходимо, чтобы большинство депутатов поддержало какой-либо из вариантов поправок к закону о выходе из ЕС - например, об отсрочке выхода.