В Кемерове мэрия отказалась согласовать местному штабу Навального митинг за возврат прямых выборов глав городов Кузбасса. Чиновники объяснили своё решение проведением в это время другого "культурно-досугового мероприятия", сообщает "Сибирь.Реалии".
В своём ответе (имеется в распоряжении СР) сотрудник администрации также сообщает, что на главной площади установлен двадцатиметровый памятник Владимиру Ленину, клумбы, ледовый городок и детские площадки, поэтому проведение публичных мероприятий там не допускается.
В штабе Навального отказ назвали ожидаемым. Он не означает, что митинга не будет, поскольку администрация предложила две площадки, они же гайд-парки, которые не требуют согласования. На одной из них активисты и проведут мероприятие, хотя это и не самые близкие к центру города места. "Важно, чтобы кемеровчане имели возможность заявить о том, что отнимать у них право выбора – незаконно", – заявила корреспонденту "Сибирь.Реалий" представитель штаба Александра Старостина.
Она также отметила, что считает отказ мэрии незаконным, но штаб политика не намерен обжаловать его в суде. Митинг в гайд-парке пройдёт 3 марта.
Ранее митинг против отмены выборов в Кузбассе власти Новокузнецка разрешили провести на полуострове на окраине города. Чиновники также сослались на занятость всех площадок.
- 7 февраля 2019 года губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв подписал закон об отмене выборов глав администраций Кемерова и Новокузнецка. В конце января его принял региональный Совет народных депутатов. Закон будет применяться после окончания полномочий действующих глав администраций городов. Мэрию Кемерова в 2016 году возглавил Илья Середюк, срок его полномочий на этом посту – пять лет. Мэром Новокузнецка также сроком на пять лет в 2018 году был избран Сергей Кузнецов. Он руководит городской администрацией с 2013 года.
- Прямые выборы мэров в Сибири сохранились лишь в Хакасии, Томске, Новосибирске и наукограде Кольцово.
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