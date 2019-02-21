В Кемерове мэрия отказалась согласовать местному штабу Навального митинг за возврат прямых выборов глав городов Кузбасса. Чиновники объяснили своё решение проведением в это время другого "культурно-досугового мероприятия", сообщает "Сибирь.Реалии".

В своём ответе (имеется в распоряжении СР) сотрудник администрации также сообщает, что на главной площади установлен двадцатиметровый памятник Владимиру Ленину, клумбы, ледовый городок и детские площадки, поэтому проведение публичных мероприятий там не допускается.



В штабе Навального отказ назвали ожидаемым. Он не означает, что митинга не будет, поскольку администрация предложила две площадки, они же гайд-парки, которые не требуют согласования. На одной из них активисты и проведут мероприятие, хотя это и не самые близкие к центру города места. "Важно, чтобы кемеровчане имели возможность заявить о том, что отнимать у них право выбора –​ незаконно", – заявила корреспонденту "Сибирь.Реалий" представитель штаба Александра Старостина.

Она также отметила, что считает отказ мэрии незаконным, но штаб политика не намерен обжаловать его в суде. Митинг в гайд-парке пройдёт 3 марта.

Ранее митинг против отмены выборов в Кузбассе власти Новокузнецка разрешили провести на полуострове на окраине города. Чиновники также сослались на занятость всех площадок.